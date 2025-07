Vagas abertas para Colônia de Férias gratuita em Goiânia; veja como se inscrever

Evento contará com atividades lúdicas, brincadeiras e ações interativas com uso de óculos de realidade virtual

Davi Galvão - 04 de julho de 2025

Foto aérea do Parque Areião (Foto: Prefeitura de Goiânia)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), abriu inscrições para a colônia de férias “Aventura no Parque”, voltada para crianças de 05 a 12 anos.

A programação será realizada de 07 a 11 de julho, na Vila Ambiental do Parque Areião, com atividades nos períodos da manhã (das 09h às 12h) e da tarde (das 14h às 16h). As crianças devem estar acompanhadas por um responsável durante as atividades.

O objetivo é oferecer momentos de lazer, aprendizado e contato com a natureza durante o recesso escolar, com oficinas e dinâmicas conduzidas por educadores ambientais.

A programação inclui ações educativas com foco em sustentabilidade, convivência e interação com o meio ambiente.

Além disso, a Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur) participará com atividades interativas, como o uso de óculos de realidade virtual e livros de colorir.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição através deste link. O cadastro é gratuito.

