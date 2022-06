Viver a maternidade e a paternidade é um momento único na vida de um casal, e para alguns deles, ter uma menina é mais especial ainda. Por isso, mesmo com tantas opções, escolher um nome para uma mulher especial e iluminada é um momento único.

Foi pensando exatamente nisso que elaboramos uma lista com alguns nomes delicados e clássicos para você conhecer o que representam!

6 significados de nomes que somente uma mulher especial e iluminada tem:

1. Emily

Já reparou como a sonoridade desse nome é tão delicada e combina com tudo?

Bom, muito mais que lindo ouvindo, esse nome vem da mitologia grega e significa “aquela que fala de modo agradável”.

Coincidência ou não, para os papais, saiba que dá para usar esse nome como Emily, Emili, Emilly e assim por diante.

2. Matilde

Esse nome ficou bastante conhecido no final dos anos 90 com o sucesso do filme “Matilda”, que contava com uma fofa garotinha como protagonista.

Mas aqui vai mais uma coincidência: no filme, a garota enfrentava os pais maldosos e a diretora perversa da escola, e o que seu nome tem a ver com isso?

Matilda significa “força na batalha” ou “guerreira forte”.

3. Laila

Esse delicado nome é pouco popular, mas tem um belo e doce significado.

Tem origem a partir do árabe Láyla, que quer dizer “escura como a noite”. Por extensão, carrega a simbologia da beleza noturna, do brilho luar.

4. Maria

Maria é um dos nomes mais populares do mundo inteiro, em todas as línguas.

O significado do nome, de origem hebraica, é “senhora soberana”, “vidente” ou “a pura”. Segundo o Dicionário de Nomes Próprios, “é um nome de origem incerta, e provavelmente tenha vindo do hebraico Myriam, que significa ‘senhora soberana, vidente’.

5. Júlia

Esse adocicado e graciano nome foi criado justamente para uma mulher especial e iluminada.

Por extensão, Júlia significa “jovem” ou “pessoa jovial”. Há ainda outra vertente que acredita que a origem do nome Júlia esteja relacionada ao deus romano Júpiter e signifique “filha de Júpiter”.

6. Laura

Por último, o significado do nome Laura é “vitoriosa” ou também “gloriosa”. Esse belo nome veio da Grécia Antiga.

Embora tenha surgido há muitos anos, somente após os anos 90 esse nome foi mais popular no Brasil. Conhece alguma Laura?

