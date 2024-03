6 palavras mais difíceis de falar no plural (poucos brasileiros conseguem)

Uso correto do plural é crucial para uma comunicação clara e precisa

Anna Júlia Steckelberg - 31 de março de 2024

(Foto: Reprodução/ Mart Production/Pexels)

A língua portuguesa é complexa e mesmo os mais espertos podem se confundir com certas palavras no plural. O desafio vai além de apenas acrescentar um “s” no final.

O plural indica mais de uma quantidade, ao contrário do singular, e em várias línguas, incluindo a nossa, é formado adicionando uma terminação específica à forma singular da palavra.

Por exemplo, em português, muitas vezes adicionamos o sufixo “s” para indicar plural em substantivos, como em “casa” (singular) e “casas” (plural).

Todavia, diferentes regras se aplicam em diversos idiomas, e algumas palavras podem ter formas irregulares. Confira abaixo as 6 palavras mais difíceis de falar no plural.

6 palavras mais difíceis de falar no plural (poucos brasileiros conseguem)

1. Álcool



Alguns plurais irregulares desafiam até os falantes mais fluentes. Por exemplo, “álcool” se torna “álcoois” no plural, substituindo o “ol” por “ois”.

2. Arroz



“Arroz” adota um “es” adicional para formar “arrozes”, seguindo a regra de palavras terminadas em “z”. Uma curiosidade intrigante.

3. Ancião

Para palavras como “ancião“, o plural pode variar entre “anciãos”, “anciões” ou “anciães”, o que muitas vezes confunde os falantes.

4. Gel



Da mesma forma, “gel” pode ser pluralizado como “geles” ou “géis”, dependendo da pronúncia e do contexto em que é usado.

5. Lápis



Palavras como “lápis” mantêm sua forma inalterada no plural, permanecendo como “lápis”.

6. Sol



“Sol” pode ser “soles” em referências astronômicas ou “sóis” em contextos mais poéticos.

O uso correto do plural é crucial para uma comunicação clara e precisa. Portanto, para aprimorar suas habilidades na língua portuguesa, é essencial praticar e explorar suas nuances, especialmente ao formar o plural das palavras!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!