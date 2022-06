Dificilmente haverá algum término tranquilo e bem resolvido. Em geral, os rompimentos de relacionamentos são caóticos, frustrantes e algum ex ainda não superou completamente o fim.

Essa pessoa, geralmente, é responsável por atrapalhar ambos, que deveriam seguir os caminhos solteiros. Ele fica por perto, sempre deixando alguma ponta solta para que o vínculo não finalize nunca.

E claro que existem alguns sinais muito nítidos que esse ex ainda te quer na vida dele. Por isso, separamos uma pequena lista de atitudes que entregam tudo. Confira!

6 sinais que revelam que seu ex está tentando se aproximar de você:

1. Ele ainda acompanha sua vida nas redes

Seja nos stories, no Twitter, TikTok, de alguma forma ele sempre estará online, te acompanhando de longe para saber se já encontrou uma nova pessoa ou se ainda sente falta dele.

Talvez ele nem te siga mais, mas aquela vigiada constante no seu perfil é certeza. Se isso está acontecendo, pode ter certeza de que ele não te esqueceu e ainda quer se reaproximar de você.

2. Ele te contata vez ou outra

Seja em datas especiais, como seu aniversário, ou para puxar algum assunto, se ele ainda entra em contato, com certeza a pessoa não te superou e quer te ter por perto.

Um outro comportamente típico é lembrar de você enquanto está na presença de amigos em comum e mandar alguma mensagem pelo celular do colega por falta de coragem.

Neste caso, ele está mais que desesperado para te reencontrar. Definitivamente ele não te esqueceu.

3. Posta sempre que superou

Se o seu ex vive postando que adora a vida de solteiro, que terminar o relacionamento foi excelente e que superou incrivelmente o término, acredite: ele não superou coisa nenhuma!

A verdade é que ele está buscando fazer o máximo possível para chamar a atenção! É preciso estar atenta aos detalhes.

4. Observação

Quando seu ex faz questão de avaliar suas mudanças, mesmo que de longe, e ainda as comentam com você, é um grande sinal de que ele não se superou e está tentando voltar.

“Cortou o cabelo, ficou bem melhor!”; “Você parece mais feliz”, são algumas das clássicas falas que eles fazem questão de comentar.

5. Amizade

Se ele terminou no impulso e, em seguida, sugeriu que mantivessem a ‘amizade’, sem sombra de dúvidas, ele está muito arrependido.

Esse método de ‘manter a amizade’ consiste em: ainda não vamos reatar, mas não quero te perder.

