Bombeiro e policial civil estão desaparecidos após naufrágio no Lago Serra da Mesa

Equipes do Corpo de Bombeiros estão à procura de duas vítimas que se afogaram após um naufrágio, ocorrido na noite desta sexta-feira (24), no Lago Serra da Mesa, na Fazenda Buriti Queimado, localizada na zona rural de Santa Rita do Novo Destino.

Segundo a corporação, o acidente aconteceu por volta das 19h, quando quatro agentes de segurança pública do Distrito Federal estavam pescando, até que em um determinado momento entrou água na canoa, fazendo com que ela afundasse.

Dois dos integrantes da embarcação conseguiram nadar e chegar até a margem do lago. No entanto, um agente da Polícia Civil e um subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, ambos do DF, não chegaram até lá e permanecem desaparecidos.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado e equipes de Minaçu começaram as buscas ainda durante à noite, mas não obtiveram sucesso.

Já na manhã deste sábado (25), os bombeiros receberam reforços das guarnições náuticas de Uruaçu, Goiânia, Anápolis e do Distrito Federal para continuar os trabalhos.

Após a conclusão das buscas, as causas do acidente serão investigadas pelos órgãos responsáveis.