Homem morre na hora após grave acidente na GO-336

Um homem, de 39 anos, morreu em um grave acidente de trânsito que ocorreu na noite desta sexta-feira (24), na GO-336, próximo a cidade de Itapaci, no Norte de Goiás.

O acidente ocorreu quando um Classic estava transitando pela via no sentido Itapaci/BR-153, quando em um determinado momento, ocorreu uma colisão frontal com uma Hillux, que seguia no sentido oposto.

Simultaneamente, uma motocicleta acabou também atingindo o primeiro veículo.

Com o impacto, o condutor da moto e a passageira do carro ficaram feridos e foram transportados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital do município.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para resgatar o motorista do Classic, que havia ficado preso nas ferragens. Porém, ele foi desencarcerado já sem os sinais vitais e teve o óbito confirmado.

Já o dono da caminhonete rapidamente fugiu do local com medo de sofrer represália de testemunhas, mas acabou deixando a CNH dentro do veículo.

O corpo da vítima fatal foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ceres e o caso será investigado pela Polícia Civil.