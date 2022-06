Criança é resgatada depois de prender a perna no bueiro em Anápolis

Um menino foi resgatado após cair e ficar com uma das pernas presas em um bueiro na tarde deste sábado (25), em Anápolis.

O atendimento ocorreu por volta das 12h47 em um condomínio residencial, no bairro Novo Jundiaí, na região Leste da cidade.

Segundo os bombeiros, a criança não teve ferimentos. Seis agentes realizaram o serviço de retirada utilizando um desencarcerador com pinça de expansão, que alargou as grades para a retirada do membro preso.

Após fazer o procedimento de extração do garoto, foi efetuado um atendimento pré-hospitalar.

Como o menino estava bem, os pais recusaram o transporte oferecido pelo Corpo de Bombeiros.

Além do atendimento à vítima, a corporação orientou o síndico de condomínio sobre a segurança escoamento de água pluvial.