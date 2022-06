O apelo de um pai que perdeu o emprego e não queria que as filhas ficassem sem luz em casa

Uma carta colocada no relógio de energia elétrica da própria casa foi a forma que um pai, morador da cidade de San Luiz, na Argentina, encontrou para demonstrar a situação delicada vivenciada por ele.

Desempregado, o rapaz decidiu escrever um bilhete afirmando que estava passando por dificuldades e, por isso, não conseguiu pagar a conta de luz.

“Por favor, não corte minha energia. Perdi meu emprego, estou sozinho com minhas duas filhas. Assim que puder, pagarei a eletricidade. Por favor e obrigado”, escreveu.

O pedido foi encontrado pelo funcionário da empresa de energia, Xavier Rubilar, de 26 anos, que é o responsável por cuidar e mediar os relógios das casas.

Ao ler a carta escrita pelo homem, o jovem se emocionou com o conteúdo e, para ajudar, decidiu compartilhar uma foto do bilhete no WhatsApp e no Facebook.

“Ele devia várias contas de luz. Além disso, ele tinha um plano de pagamento. Tudo isso somado à cobrança por atraso no pagamento, impostos municipais e consumo corrente, o número era muito alto. A isso devemos acrescentar que não há gás na área e eles dependem de eletricidade”, contou em uma entrevista.

Por meio da divulgação do caso, o empregado conseguiu reunir mais de R$ 2 mil reais, dinheiro suficiente para que o rapaz conseguisse pagar as contas e até comprasse materiais escolares para as filhas.