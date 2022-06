Estudo revela por que beber cerveja também é importante para saúde

Assim como qualquer bebida alcoólica, consumir desenfreadamente cerveja pode se tornar um grande problema para a saúde. No entanto, ingerir quantidades moderadas pode ser um santo remédio.

Um estudo conduzido pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, comprovou que ingerir pequenas quantidades diárias (média de 325 ml) pode aumentar a quantidade de micro-organismo benéficos no intestino.

Com isso, a microbiota é fortalecida, melhorando o funcionamento de todo o sistema digestivo. Mas as vantagens não pararam por aí.

Ainda de acordo com a pesquisa, publicada no Journal of Agricultural and Food Chemistry, as chances de desenvolver problemas hepáticos, doenças cardíacas, insônia e diabetes são bem inferiores.

As explicações para esse resultado são devido aos compostos da bebida (tanto a alcoólica, quanto à cerveja sem álcool), como polifenóis, vitaminas do complexo B, fósforo, folato, fibras e niacina.

Vale ressaltar que, durante o processo de estudo, os índices de peso, índice de massa corporal e marcadores séricos de saúde do coração e metabolismo não foram alterados nos indivíduos avaliados.