Jovem acerta todos os números da loteria, mas descobre minutos depois que continuará pobre

Uma onda de azar foi o suficiente para tirar o chão e acabar com os sonhos já planejados de uma jovem, de 19 anos, que acertou todos os números da loteria, com um prêmio acumulado em mais de R$ 1 bilhão.

Rachel Kennedy é britânica e desabafou nas redes sociais sobre o caos que foi descobrir que havia sido a ganhadora, no entanto, por conta da falta de dinheiro na conta bancária, o ticket da lotérica não teria sido validado.

A moça contou que tinha deixado configurado a edição de ‘débito automático’ para pagar os bilhetes da sorte. No entanto, na data do pagamento do último sorteio, só haviam £ 2,50 e a compra não foi efetivada.

Segundo Rachel, ela já apostava na mesma sequência há cinco semanas: 06, 12, 22, 29, 33, 6 e 11. O valor desta edição estava acumulado em £ 182 milhões (o equivalente a R$ 1.165.423.714,00).

“Entrei no aplicativo e dizia ‘partida ganhadora’ e pensei ‘Oh meu Deus, eu ganhei”, contou a jovem, que agora está totalmente chateada.

“Liguei para o número pensando que tinha ganhado o prêmio e me disseram ‘sim, você tem os números corretos, mas não tinha dinheiro suficiente em sua conta bancária para o pagamento da aposta, então, na verdade, ela não aconteceu’”, relembrou.

“Eu estava no topo do mundo quando pensei que tinha vencido”, desabafou ela, que agora promete se atentar mais aos detalhes e não desistir de apostar.

Um outro problema para Rachel foi lidar com a frustração do namorado que ficou desconsolado por assistir todos os planos sonhados sendo destruídos após uma ligação.