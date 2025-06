Novidade chegando para quem tem o WhatsApp final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9

A Meta, empresa responsável pelo aplicativo, confirmou que o WhatsApp passará por uma grande mudança

Pedro Ribeiro - 18 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você usa o WhatsApp, atenção: uma novidade importante está chegando e vai impactar diretamente todos os usuários — independentemente se seu número termina em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

A Meta, empresa responsável pelo aplicativo, confirmou que o WhatsApp passará a exibir anúncios personalizados.

Ou seja, além de mensagens, o app também será um canal de publicidade.

Mas o que muda na prática? E, principalmente, como isso afeta você? A seguir, explicamos tudo de forma clara, direta e fácil de entender.

Antes de mais nada, é importante saber que os anúncios serão exibidos com base em informações fornecidas por você ou coletadas automaticamente pelo sistema.

Entre os dados usados, estão:

Sua idade;

Seu sexo;

A cidade onde você vive;

O modelo e sistema do seu celular;

O idioma utilizado;

A operadora que você usa;

E até o nível da bateria do seu aparelho.

Com essas informações, as empresas conseguem segmentar melhor o público-alvo.

Por exemplo, será possível mostrar um anúncio apenas para pessoas entre 30 e 40 anos, que moram em São Paulo e usam um modelo específico de celular.

Além disso: dados vindos de outros aplicativos

Outro ponto essencial dessa novidade no WhatsApp é que o sistema também analisará o uso de outros aplicativos da Meta, como o Instagram e o Facebook.

Isso significa que, se você curtir um produto no Instagram, é bem possível que veja um anúncio semelhante no WhatsApp, graças ao cruzamento de dados.

Da mesma forma, seu comportamento dentro do próprio WhatsApp será considerado.

A aba “Atualizações” será usada como referência.

Por lá, a Meta observará os canais que você segue, os conteúdos que mais geram engajamento e como você interage com os anúncios que aparecem.

E quanto à privacidade?

Naturalmente, essa é uma dúvida comum. Afinal, ninguém quer ter sua privacidade violada.

De acordo com a Meta, os dados pessoais mais sensíveis — como número de telefone, contatos da agenda, mensagens, ligações e status pessoais — não serão usados para selecionar os anúncios que aparecem para você.

Além disso, a localização usada para segmentar os anúncios será geral, como a cidade onde você está, e não a localização exata ou em tempo real.

Para completar: empresas já se preparam

Enquanto isso, empresas interessadas em anunciar no WhatsApp já começaram a se adaptar.

Elas terão acesso a filtros que permitem definir com precisão quem vai visualizar cada propaganda.

Isso ajuda a evitar desperdício de recursos e aumenta a chance de conversão, ou seja, de vender mais para quem realmente tem interesse.

Essa nova estratégia representa uma mudança significativa para o WhatsApp, que deixa de ser apenas um aplicativo de mensagens e passa a atuar também como uma poderosa plataforma de anúncios — algo que já acontece com frequência no Instagram e no Facebook, por exemplo.

Em resumo: o que você pode esperar

Com essa novidade, o WhatsApp se integra ainda mais ao ecossistema da Meta.

A personalização dos anúncios deve se tornar cada vez mais comum, e a empresa promete manter a proteção dos dados mais sensíveis dos usuários.

Por isso, é fundamental que você fique atento às próximas atualizações do aplicativo e, se desejar, revise suas configurações de privacidade.

Afinal, mesmo que a Meta garanta proteção, conhecer como seus dados são usados é sempre importante.

