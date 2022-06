Anapolino que começou a treinar pela madrinha ganha espaço no maior torneio do Brasil e tem meta ambiciosa

O que começou como uma forma de estimular a madrinha a praticar atividades físicas virou coisa séria para o anapolino Maycon Rodrigues de Souza Moura, de 23 anos.

Ele está na reta final de preparação para o TCB, maior competição de crossfit do Brasil, que vai ocorrer de 21 a 24 de julho, em São Paulo.

Em conversa com o Portal 6, o atleta contou que este é o primeiro ano que vai participar do campeonato e está com grandes expectativas de vitória. Porém, o caminho até o evento não foi nada fácil.

Mais conhecido como Maycon Moura no ramo esportivo, o jovem começou com a prática do crossfit aos 14 anos de idade. A ideia era nobre: ajudar a madrinha.

A trajetória no esporte teve início em Anápolis, quando foi ganhando destaque já com um ano e meio na área e despertando o interesse dos colegas nos locais em que treinava.

Logo que entrou para as primeiras competições, o jovem surpreendia. Apesar do físico mais magro, a força deixava os adversários embasbacados.

“Eu sempre fui magrinho e isso acontece muito em competição. Eu chego lá, ninguém dá nada por mim, todo mundo olha torto para mim porque vê um ‘desnutridinho’ (sic) e não dá nada para mim. Aí eu chego lá e coloco os cara no chinelo. Então, isso é um ponto forte meu”, relatou.

Acidente fez atleta duvidar

Com o crescimento que teve no mundo do crossfit, Maycon Moura foi reconhecido por dois boxes de treinamento com alcance internacional e decidiu se mudar para Goiânia para poder treinar em alto nível.

Nestes novos centros, ganhou a oportunidade de representá-los na maior competição de crossfit do país. Mas nem tudo foi sempre certeza.

“Um mês e meio antes das seletivas, eu sofri um acidente de moto. Fraturei a clavícula e fiquei mais de dois meses parado, sem conseguir erguer os braços. Machuquei o joelho também, ralou e formou uma bolha de água. Com isso, eu achei que não ia conseguir voltar”, afirmou.

Além do acidente, a seletiva ainda foi adiada por conta da pandemia da Covid-19. Depois de um mar de incertezas, Maycon agora se volta para o sonho, que está logo ali.

“Minha expectativa são as melhores para esse TCB. Eu quero ficar entre os cinco melhores. Na verdade, eu quero subir no pódio, eu vou subir no pódio! Se eu não subir no pódio eu quero ficar entre os cinco melhores do Brasil”, pontuou.

A visibilidade para atletas de crossfit ainda é baixa em Goiás. Contudo, o anapolino aposta que um triunfo no torneio pode trazer reconhecimento. As metas são ambiciosas.

“Eu quero estar entre os melhores do Brasil. Eu quero ser o melhor do Brasil nesse esporte! E eu sempre falei que eu só precisava de uma oportunidade de estar entre eles e essa oportunidade chegou e está aí para mostrar quem é o Maycon Moura”, destacou.