Dira Paes alerta sobre queimadas no Brasil após cenas fortes em Pantanal

Dira Paes, 52, usou as redes sociais para comentar sobre as cenas de queimadas em terras brasileiras no capítulo de ‘Pantanal’, exibido nesta terça-feira (28). A atriz resolveu desabafar depois de ver a repercussão nas redes. Várias internautas lamentaram as fortes imagens das áreas destruídas pelo fogo e ela assumiu ter ficado emocionada com a situação mostrada na trama da Globo.

“O coração fica até apertado com essas cenas de queimadas no Pantanal. As queimadas não são coisa só de novela. É real, é grave e precisa ser combatida com a seriedade que necessita”, alerta a atriz, que é conhecida como ativista dos direitos humanos e defensora de causas sociais e ambientais.

Ela aproveitou para cobrar políticas públicas contra incêndios nas regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. “É muito importante que se saiba a gravidade das queimadas no Pantanal. Que os encantados nos protejam, mas que também existam políticas realmente efetivas de combate ao fogo criminoso no Pantanal e em todos os nossos biomas”, conclui Dira.