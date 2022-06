Motociclistas fazem força-tarefa e recuperam celular roubado no Centro de Anápolis

Um homem de 38 anos foi preso depois de ter roubado o celular de uma mulher, de 47, nesta terça-feira (28), na Rua Barão do Rio Branco, no Centro de Anápolis.

A vítima tinha acabado de pegar o telefone da bolsa para ligar. Foi nesse momento que o suspeito a abordou, empurrou e levou o aparelho.

Ele saiu correndo com o objeto em mãos e a mulher o seguiu pedindo ajuda e com gritos de ‘pega ladrão!’.

Motociclistas então ajudaram-na e alcançaram o homem na Avenida Goiás. Todavia, como a vítima não estava por perto para reconhecê-lo, eles acabaram soltando-o, uma vez que ele alegava que o telefone era dele.

Pouco tempo depois, a mulher reapareceu e confirmou aos populares que a ajudaram as características do criminoso. Eles foram novamente atrás do suspeito e o acharam na Rua Barão de Cotegipe.

Logo depois, a Polícia Militar foi acionada. O homem disse aos agentes que cometeu o crime por viver um momento de dificuldades financeiras.

O suspeito e a vítima foram encaminhados à Central de Flagrantes.