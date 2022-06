Veja momento da prisão de Felipe Gabriel; assassino foi surpreendido pela polícia

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento exato que Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (29).

Ele foi encontrado em uma casa no Setor Riviera, em Goiânia. De acordo com Ana Elisa Gomes Martins, titular da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH), ele estava junto com a mãe e um tio.

Antes de cometer o crime, Felipe estava lotado na Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), órgão da Prefeitura de Goiânia.

O crime foi cometido na manhã de segunda-feira (27), em uma farmácia localizada no Setor Bueno, em Goiânia. Desde então ele estava sendo procurado pela Polícia Civil (PC).

Felipe chegou a ser colocado na lista de procurados da Interpol. A medida foi tomada para evitar que ele fugisse do país.