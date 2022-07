Carta aberta aos leitores do Portal 6

Não é um adeus, mas sim um até logo. A legislação determina que pré-candidatos não ocupem espaço nos meios de comunicação durante os 90 dias que antecedem as eleições, sendo assim comunico a todos vocês que me acompanham que estou dando uma pausa na coluna.

Encerro esta fase agradecendo a direção do Portal 6 pelo espaço e aos milhares de leitores do site. Todas as quintas-feiras, por 48 semanas, estivemos juntos, refletindo sobre ideias e projetos para Anápolis e Goiás. Uma oportunidade também de prestar contas do nosso trabalho na Assembleia Legislativa.

Nesses mais de três anos como deputado estadual, recebi inúmeras demandas. A maior virtude de um homem é a palavra, por isso não prometo nada que não posso entregar. Mas se assumo o compromisso, corro atrás e cumpro mesmo se o desafio for grande.

Cito a reforma e ampliação dos colégios estaduais, a construção de novas unidades, como o Colégio Professor Salvador Santos, projeto de ampliação do DAIA, da qual fui o relator na Assembleia Legislativa, reabertura do COTEC e ainda a retomada das obras do Anel Viário, assinada esta semana pelo governador Ronaldo Caiado.

Compromissos que assumi com Anápolis desde que fui escolhido para representar a cidade e que foram cumpridos. É um trabalho que não pode parar não porque a cidade já colheu bons frutos, mas porque ainda temos muito por fazer e agora a experiência ajuda a ter ainda mais foco e determinação por resultados.

Volto a este espaço muito em breve, com a certeza de que vamos continuar com a missão de bem representar e beneficiar a cidade onde nasci, cresci, formei minha família e crio os meus filhos. Até mais!

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo MDB. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

