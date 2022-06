Mulher fatura R$ 10 milhões com OnlyFans e revela que não precisa ficar pelada

Uma ex-maquiadora decidiu contar a experiência de ter conseguido se tornar milionária utilizando a plataforma OnlyFans de um modo diferente: sem precisar ficar pelada.

Amber Sweetheart, de 35 anos, revelou ao PageSix que a ideia veio no início da pandemia, quando ficava totalmente isolada e entediada: produzir contos eróticos.

À princípio, ela iniciou escrevendo por 16h diárias, até que conquistou uma cartela de clientes fixos, que apelidou carinhosamente de ‘namorados’, apesar de nunca os terem visto.

Amber contou que tem algumas clientes mulheres também e os preços das sessões de ‘sexting’ – os contos eróticos – podem variar entre de 30 a 40 min, com valores entre US$ 200 a US$ 1.000 (de R$ 1.000 a R$ 5.000).

Atualmente, ela chega a faturar cerca de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões), o que a tornou a mais nova milionária da plataforma, utilizando roupas em todo o trabalho.

Ela ainda explicou que o início das atividades acrescentaram muito na vida pessoal dela. “Na verdade, criei algumas conexões incríveis e reais com as pessoas por meio do sexting”, contou.