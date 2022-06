Passageiro passa mal e morre dentro de ônibus da Urban

Um passageiro, que ainda não teve a identidade confirmada, teve um mal súbido e morreu dentro de um ônibus da Urban nesta quarta-feira (29), no bairro Santa Maria de Nazareth, na região Central de Anápolis.

O Portal 6 apurou que, em um determinado momento durante o trajeto, o homem começou a se sentir mal e ter crises convulsivas.

De imediato, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local para isolar a área e colher o depoimento do motorista do transporte público, que relatou toda a situação.

Junto à vítima foram encontrados alguns objetos, como uma mochila, roupas, celular. Porém, não havia com ele nenhum documento de identificação.

Uma equipe do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) recolheu o corpo da vítima e o encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML).