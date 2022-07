Festa Junina para veganos está sendo preparada com novidades em Anápolis

Com comidas típicas e até mesmo quadrilha com roupas à caráter, a feira Via Vegana vai promover em Anápolis a festa ‘Julina’. O evento, que ocorre no dia 02 de julho, às 18h, e será na Rua Silva Pinto, número 288, no bairro Jundiaí.

De acordo com a organizadora, Brena Aquino, essa ação não abrange apenas pessoas veganas. Essa é uma boa opção também para aqueles que são intolerantes e alérgicos a proteína do leite e ovo.

“Esse é um nicho que atendem todas as pessoas”, ressaltou Brena, que também possui intolerância a lactose.

O cardápio será recheado com as principais receitas dessa época, como pamonha de sal e de doce com queijo, maçã do amor coberta com chocolate branco, canjica, arroz doce e até mesmo jantinha com espetinho. Tudo isso, usando ingredientes vegetais.

Mas o evento não será feito só de comidas típicas. A festa também será animada com a tradicional quadrilha, forró e brincadeiras valendo brindes.

O evento faz parte da feira Via Vegana acontece semanalmente em Anápolis desde dezembro do ano passado. No local, se reúnem empreendedores de diversos itens feitos com componentes vegetais.

“Eu fui buscar parceiros e encontrei pessoas para divulgar produtos veganos de alimentação, cosméticos, artesanato, vários seguimentos, tudo dentro da temática sustentável”, disse a organizadora.