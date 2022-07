Goiás terá leilão de centenas de motos que eram usadas pelos Correios

Cerca de 289 motos serão leiloadas em três certames promovidos pelos Correios em Goiás. O evento tem data marcada para ocorrer nos dias 14, 21 e 28 de julho.

Os leilões vão acontecer de forma remota por meio do site de licitações do Banco do Brasil. Pessoas físicas e jurídicas interessadas em dar algum lance devem se cadastrar em alguma agência para receber a a chave de identificação e senha pessoal.

Com o cadastro em mãos, já é possível enviar as propostas, que estarão sendo recebidas até às 09h de cada data específica do leilão.

O lance é encaminhado por cada participante de forma privada e um ranking é divulgado por meio da plataforma digital da agência após a abertura de todas as propostas, tendo o maior valor ofertado como o vencedor.

As licitações disponíveis na plataforma podem ser identificadas por meio dos números 933574, 934406 e 936264, através do sistema de busca do site. Lá, é possível encontrar os editais nº004, 005 e 006/2022, onde estão os valores mínimos para cada lote de vendas.

As motocicletas que estão sendo leiloadas foram usadas em algumas operações dos Correios e agora serão substituídas por novas, seguindo a política de renovação de frotas da própria agência.

Os compradores podem agendar uma visita para se certificar do estado do veículo de segunda à sexta-feira, das 09h às 12h, e das 13h30 às 16h, no Centro de Transporte Operacional dos Correios (CTO), localizado no Setor Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia.