Marqueteiro fala sobre o Patriota e a chance de Gustavo Mendanha vencer Caiado na eleição

Nesta sexta-feira (1º), o convidado do Dois a Um, podcast político feito em parceria entre o site Entrelinhas Goiás e o Portal 6, é o marqueteiro Jorcelino Braga.

Dirigente do Patriota, ele também aposta na eleição do ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, para o Governo do Estado. Segundo Braga, há uma possibilidade do correligionário ganhar a eleição.

É exatamente isso que ele conta no podcast. Acompanhe!