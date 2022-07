Os políticos que estão no entorno de Felipe Gabriel, assassino do policial aposentado João Rosário

Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, 26 anos, precisou matar a tiros o policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 63 anos, pai da ex-namorada, para se tornar persona non grata no serviço público.

O rapaz se beneficiou da influência do pai, coronel reformado da Polícia Militar, Romeu José Gonçalves, que ja foi prefeito de Joviânia, para transitar por órgãos.

Romeu assumiu no dia 24 de junho a chefia do gabinete do vereador Clécio Alves (MDB). Antes, Romeu era o homem de confiança de Clécio na Secretaria Executiva da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA).

Sem passar por concurso público, Felipe integrou o Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual (Simve), algo como um soldado da PM temporário. E ainda foi Vigilante Prisional Temporário (VPT).

Aos 21 anos, ele foi nomeado assessor no gabinete do vereador Anselmo Pereira (Republicanos), atual líder do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) na Câmara. Exonerado 04 meses depois, dizia antes, e até há pouco tempo, que era afilhado de Anselmo, de quem chegou a ser motorista particular.

Já na atual gestão do Paço, no dia 16 de junho de 2021, Felipe é nomeado no cargo de assessor na Secretaria de Governo. Cinco dias depois, dia 22, o prefeito muda o decreto e o coloca na Secretaria Municipal de Mobilidade, onde exerceria o cargo de gerente de Sinalização de Trânsito, com salário de R$ 7.300.

Ele matou o ex-sogro exatamente 07 dias depois de receber a promoção.

Elemento surpresa

A visita feita pela Polícia Federal em Anápolis na manhã de quinta-feira (30) tem tudo para deixar preocupado um importante dirigente do Partido Progressistas em Goiás por conta das pessoas que foram presas, que são próximas ao número familiar do político.

A “Operação Enxurrada” investiga fraude em licitações, associação criminosa e peculato no fornecimento de água mineral em 2017 ao Estado do Amazonas.

A corporação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em endereços de Anápolis, Amazonas e DF.

Entrevista

O marqueteiro e dirigente do Patriota, Jorcelino Braga, é o convidado desta sexta-feira (30) do Dois a Um, podcast político do Entrelinhas Goiás e o Portal 6.

Durante o bate-papo, Braga fala sobre a candidatura de Gustavo Mendanha ao Governo do Estado e conta como o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia pode vencer o atual governador Ronaldo Caiado.

O programa será exibido a partir das 21h30 no YouTube e redes sociais do Portal 6.

Previsto

A seção Rápidas conversou com o cartunista do jornal Folha de São Paulo, André Dahmer, autor da tirinha usada pelo professor de Sociologia Osvaldo Machado, que foi demitido do Colégio Visão por pressão do pré-candidato a deputado federal Gustavo Gayer.

André Dahmer lembra que o Plano Nacional de Educação prevê o uso de quadrinhos para o desenvolvimento não só de interpretação de texto, mas também de visão crítica.

“Meu trabalho aparece em prova de concurso. Já foi usado no [concurso] de Polícia e Bombeiros. Lamentável um professor perder o emprego por usar um material previsto pelo Plano Nacional.”

Nota Dez

Para mobilização da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) para efetuar a prisão de Felipe Gabriel Jardim Gonçalves.

Nota Zero

Para o soldado da Polícia Militar que se apropriou do acesso ao Registro de Atendimento Integrado (RAI) para repassar a informação que culminou na morte do policial civil aposentado João Leão.

Siga a Rápidas no Twitter e fique por dentro de todas as novidades!