Estudantes de Goiânia e Anápolis ganham mais tempo para se cadastrar no Passe Livre

O Governo de Goiás decidiu prorrogar o prazo para que estudantes de Goiânia e Anápolis possam ter mais tempo para realizar o cadastro para o Passe Livre Estudantil.

O período de cadastramento e recadastramento deveria ter se encerrado na quinta-feira (30), mas agora foi estendido até o dia 30 de novembro. A justificativa é que a prorrogação atende mudanças no calendário escolar causadas pela Covid-19.

Para o público de Goiânia e de cidades da Região Metropolitana, a solicitação deve ser realizada por meio do site Juventude. Após 15 dias da aprovação, o cartão fica pronto e o benefício pode ser retirado, conforme agendamento no Portal Expresso, na agência do Vapt Vupt selecionada no momento da inscrição

Em Anápolis, o aluno que faz parte do programa precisa procurar pela instituição de ensino em que estuda para que eles entrem em contato e façam a solicitação com a Urban.

No caso daqueles que ainda não possuem o cadastro, é necessário ir presencialmente com cópias de CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e foto 3×4, até a sala do Passe Livre – Urban, localizada na Rua General Joaquim Inácio, na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes.

O benefício permite ao estudante o direito de duas viagens por dia, para ir e voltar da instituição de ensino, ou 48 viagens por mês, não sendo acumulativo.