Goiânia é eleita uma das melhores cidades para se viver no Brasil

Goiânia está entre as 50 melhores cidades para se viver no Brasil, a capital é o único município do estado a aparecer no ranking divulgado pela Revista Istoé, nesta quarta-feira (29).

O levantamento analisa todos os 5.565 municípios brasileiros baseado em informações públicas. São 04 categorias, divididas em localidades de grande, médio, pequeno porte e geral.

A capital aparece em duas listas, fazendo parte dos melhores lugares, na disputa que abrange todas as cidades, ocupando o 23º e também entre as de grande porte, na 18º posição.

O top-5 do ranking, que não teve nenhuma outra cidade de Goiás, foi dominado por municípios do Sul do país. Joinville, de Santa Catarina, está na liderança, seguida por Jaraguá do Sul (SC), Blumenau (SC), Maringá (PR) e Florianópolis (SC).

Essa é a segunda edição da pesquisa que é feita pela Austin Rating em parceria com a Editora Três.