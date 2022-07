‘Pantanal’: Intérprete de Guta fala sobre sua bissexualidade; ‘Gosto de pessoas’

Intérprete da (teoricamente) feminista Guta, em ‘Pantanal’, Julia Dalavia falou em recente entrevista sobre sua orientação sexual. Ela se identifica como bissexual e diz que tenta tirar o foco deste assunto. “Se sou bi ou não, hetero ou não… Gosto de pessoas, com quem me identifico e conecto. Existe tanta gente legal no mundo, não sei se consigo me enquadrar numa coisa ou em outra”.

A atriz também contou que não se incomoda com as cenas de sexo e nudez na novela -desde que não objetifiquem seu corpo. Para ela, tudo bem “se o take não for gratuito e ajudar a contar a história”.

“Guta faz porque quer, porque se sente confortável dentro do próprio corpo e tem autonomia sobre as escolhas e os seus desejos. Para mim é natural, me sinto à vontade, porque não é gratuito”.

Traição foi outro assunto abordado na entrevista publicada em O Globo. Ela já foi traída e a mágoa se tornou ainda maior por outro motivo. “Foi muito chato ficar sabendo por terceiros. Lidei da forma que sei, que é o diálogo, mas preferia que esse tipo de coisa fosse trazida e resolvida dentro da relação. Meu desejo é que a verdade sempre se revele”, completou.