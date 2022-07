Bebê que caiu em piscina já consegue respirar sem ajuda de aparelhos, diz pai

A bebê de 01 ano e 08 meses que foi encontrada pela mãe flutuando em uma piscina já respira sem a ajuda de aparelhos no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O acidente aconteceu na manhã de sábado (02), no município de Posse, na região Nordeste de Goiás, onde o avô da criança reside.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a própria mãe retirou a criança da água quando viu a triste cena e o avô realizou os primeiros socorros.

O Portal 6 conversou com o pai da criança. Ele aceitou dar entrevista na condição de ter a identidade dele e da filha preservada.

“Já saiu do tubo e está respirando sozinha. Nenhum problema neurológico foi detectado nos exames. Ainda está internada porém estável”, disse.

A família vive em Goiânia e, no momento do acidente, apenas a esposa estava na casa do avô da criança, em Posse.

“Na hora somente minha esposa [estava lá]. Meu sogro chegou logo após e fez os primeiros socorros. Ela foi [levada] para o hospital lá, até ser estabilizada e só depois decolou”, detalha.

A transferência para o HUGOL foi feita pelo avião de socorro do Corpo de Bombeiros. A boa notícia é que, segundo o pai, a pequena já respira sem a ajuda de aparelhos. A expectativa dele é que ela melhore ainda mais e receba alta.

“Se continuar evoluindo assim, acredito que será logo. Creio que ela vai ficar [bem] sim”, deseja.