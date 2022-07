Casamento entre prefeito e jacaré viraliza e motivo da união é surpreendente

O casamento do prefeito Victor Hugo Sosa, da cidade de San Pedro Huamelula, no México, conseguiu impressionar a todos por um motivo surpreendente: a escolha da noiva, que era um jacaré.

Com direito a beijos, vestido de noiva e até flores, a festividade ocorrida nesta quinta-feira (30), contou com danças, músicas e foliões pedindo ao homem que selasse as núpcias com pequenas ‘bitocas’ na amada.

Apesar da diversão, o casamento se tratava, na verdade, de um ritual típico da região, tendo como objetivo estabelecer a união entre os seres humanos com o divino.

De acordo com a lenda, acredita-se que o jacaré represente a entidade da mãe-terra e, por isso, traria bênçãos para a cidade como chuvas e alimentos.

“Pedimos à natureza chuva suficiente, comida suficiente, para que tenhamos peixes no rio”, disse o prefeito.