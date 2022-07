CPE prende bandidos que mataram empresário para roubar caminhonete

Foram presos pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE), no final da tarde deste domingo (03), em Anápolis, os quatro bandidos que roubaram e mataram o empresário João Santana Rabelo Júnior, de 58 anos, no início da manhã, no bairro Santa María de Nazareth.

João, que era dono de uma lanchonete na rodoviária, se preparava para sair com a esposa ao estabelecimento quando o grupo invadiu a residência para levar a S10 da família.

O empresário não resistiu ao assalto e entregou a chave do veículo, mas mesmo assim foi morto pelos bandidos. A esposa dele, que presenciou tudo, foi poupada.

Ao longo do dia o serviço de inteligência do 3º CRPM atuou para reunir o máximo de informações e chegar aos autores do crime, que estavam escondidos na Vila Norte, bairro adjacente ao Recanto do Sol.

A caminhonete foi encontrada pelos policiais no Residencial Araguaia, que fica na mesma região.

Os quatro confessaram participação no crime e foram levados à Central de Flagrantes da Polícia Civil e atuados por latrocínios.

Se chegarem a ser condenados e, de fato, ficarem presos, eles podem pegar até 30 anos de cadeia.