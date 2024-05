Avenida no Anápolis City vira problema antigo e deixa moradores com medo de tragédia: “já desmoronou três vezes”

Via liga várias ruas da região à saída para o Bairro Santa Maria de Nazareth

Samuel Leão - 03 de maio de 2024

Avenida Perimetral Oeste, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Em um dos bairros mais tradicionais de Anápolis, uma avenida pavimentada recentemente enfrenta desabamentos recorrentes causados pela força da água de um córrego da região. Moradores relatam que uma obra para reparo e contenção chegou a ser iniciada, mas há três meses está abandonada.

O problema localizado na Avenida Perimetral Oeste, situada no bairro Anápolis City, liga várias ruas da região à saída para o Bairro Santa Maria de Nazareth. Em vídeo, uma moradora, que preferiu não se identificar, reclamou sobre a situação.

“Essa pista já desmoronou três vezes, desde que eles concluíram a obra, no final do ano passado. Da última vez a prefeitura mandou essas manilhas para cá e nem os funcionários da obra sabiam o que fazer com elas, e já tem meses que eles não voltam mais. Aqui é a Avenida Perimetral Oeste, na altura da quadra 106, aonde era recentemente sem asfalto”, expressou.

Ainda segundo ela, no trecho mais grave da via, onde ocorreram diversos desabamentos, não foi realizado o devido isolamento e implantação de estruturas de contenção. Outro agravante seria o uso da área, coberta por entulho, como local para despejo de lixo pelos moradores.

“Isso aqui é o nosso dinheiro, esse material da prefeitura. Isso tudo aqui é grana do contribuinte [disse enquanto mostrava a lateral da via cheia de entulho]. E ainda tem a culpa da população que joga lixo aqui, tinham que ser multados”, completou.

Aumentando a lista de problemas na área, também teria sido solicitado um quebra-molas na via, pois os moradores afirmam que os motoristas transitam em velocidades absurdas e – como não há sequer a faixa central pintada, acabam invadindo as pistas contrárias.

À reportagem, a Prefeitura de Anápolis disse que durante o período chuvoso uma árvore caiu no leito do rio, obstruindo o fluxo da água e desviando para o barranco na margem do córrego Água Fria, resultando no alcance do mesmo. A previsão para a conclusão da obra é de 30 dias.