Portal 6 lança podcast para contar a história dos governadores de Goiás

Como aquecimento para a cobertura das Eleições de 2022, a partir deste domingo (26), o Portal 6 passa a apresentar um podcast semanal que conta a história dos governadores de Goiás.

No episódio de estreia são descritos os primeiros componentes que marcaram a formação do estado, como a chegada dos bandeirantes, os povos originários e a economia baseada no ouro e no trabalho escravo.

Para esclarecer mergulhar nessa história, os episódios contam com a participação dos historiadores Igor Alencar e Moacir Cabral, formados na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estudiosos do tema.

O programa é inspirado no podcast “Presidente da Semana”, da Folha de São Paulo, que por sua vez se inspirou no estadunidense Washington Post.

Apresentado por Lucas Tavares e editado por Danilo Boaventura e Elvis Diovany. A veiculação será feita no site do Portal 6 e pelo Spotify, todos os domingos, até o dia da eleição, em 02 de outubro.

Durante o período que antecede o pleito, o Portal 6 apresentará uma série de produtos sobre as eleições. É uma forma do veículo colaborar jornalisticamente com processo eleitoral e a democracia.