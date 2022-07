Nos momentos a sós, em quatro paredes, algumas manias dos homens fazem as mulheres ficarem muito desinteressadas e até perderem a vontade de ter qualquer contato físico com eles.

Essas tais manias são, basicamente, alguns descuidos dos homens, que poderiam ser evitados. Veja!

6 manias dos homens que fazem qualquer mulher perder o interesse:

1. Cueca rasgada

Começando essa lista, não há nada mais irritante e falta de zelo do que, na hora “H”, a mulher se deparar com uma cueca rasgada.

Porque, certamente, para aquela ocasião ela preparou uma bela lingerie e esperava, no mínimo, uma peça de roupa em dia, não velha e rasgada.

2. Não estar cheiroso

Outra coisa que elas fazem questão é de estar perfumasda!

Por isso, elas capricham no banho, usam hidratante, limpam o cabelo e passam o melhor perfume para eles. Por isso, não é nada legal os homens estarem descuidados.

3. Não perguntar o que ela gosta

A hora do prazer para uma mulher é muito complexa e exige muito cuidado. Logo, para elas, é fundamental um homem que se preocupa com sua felicidade também, se interessando em saber o que ela quer.

4. Deixar o carinho de lado

Cada mulher possui seus gostos, segredos e manias específicas, no entanto, há algo que todas tem em comum: o gosto pelo carinho!

Logo, elas fazem questão de que o homem não deixe de lado o carinho e contato suave nelas, como o cafuné e mãos no cabelo. Não fazer isso, pode acabar chateando-as.

5. Não preocupar com sua higiene

Convenhamos: higiene pessoal não é muito o forte dos homens, não é mesmo?

Por isso, elas se irritam muito em ver que o parceiro não se deu o trabalho de tomar banho, escovar os dentes, cuidar do cabelo e por aí vai.

6. Fazer comparações

Por último e não menos importante, alguns homens agem irracionalmente fazendo comparações entre as mulheres dentro de um relacionamento.

Isso é algo que elas detestam e, com certeza, acabaria com o clima do amor.

