Goiânia faz o maior churrasco do mundo e entra para o livro dos recordes

O maior churrasco do mundo, o BBQ Mix, aconteceu neste domingo (04), em Goiânia e entrou para o Guinness World Recordes, livro dos recordes. O evento serviu mais de 52 mil porções de carnes para um público de cerca de 56 mil pessoas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BBQMix (@bbq.mix)

A primeira edição, que ocorreu em fevereiro de 2020, já havia entrado para a publicação dos grandes feitos com pratos 23.456 pratos servidos. Neste ano, a organização superou os próprios números.

A festa reuniu um time de churrasqueiros reconhecidos internacionalmente para atender todo o publico do evento, que teve duração de 08h.

Além de muita comida, o BBQ Mix que foi realizado no estacionamento do estádio Serra Dourada, contou também com shows de Bruno e Marrone, Barões da Pisadinha, Edson e Hudson entre várias outras atrações musicais que agitaram o dia.

O sertanejo não foi a único a tocar para as pessoas que participaram do churrasco, o Dj Wam Baster, Sevenn, Kamisa 10, Os Parazim e Neto e Jr, também se apresentaram.