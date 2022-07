Mulher consegue recuperar IPhone 13 furtado em igreja badalada do bairro Jundiaí

Uma mulher, de 50 anos, precisou acionar a polícia após ter tido o IPhone 13 furtado dentro da Igreja Shalom, no bairro Jundiaí, em Anápolis, neste domingo (03).

O Portal 6 apurou que a fiel estava no culto e saiu do banco para receber oração na parte da frente do templo. Ela deixou o celular e, mesmo de longe, viu um homem furtando-o.

A vítima acionou a Polícia Militar (PM), que foi até o local e exigiu que o aparelho fosse devolvido à mulher.

Sem resistência, ele convidou os agentes à casa dele, onde escondeu o IPhone no quarto, debaixo do colchão.

O celular foi recuperado pelos policiais, que entregaram-no à Central de Flagrantes. Foi lavrado um auto de infração contra o homem por furto.