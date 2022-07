No zodíaco, existem alguns signos que nunca sabem a hora de fechar um ciclo e acabam sofrendo mais do que deveria, por não conseguir abandonar o comodismo.

Isso porque eles adoram a rotina já criada. Ou seja, por mais que as coisas já não estejam boas, eles preferem acreditar que tudo poderá melhorar, do que sair e fechar a porta.

Adeus e recomeços é, na verdade, o ponto fraco dessas pessoas. Principalmente por serem adeptos ao conceito de relações duradouras. Eles tentam até a última gota.

Com isso, o desgaste emocional é bem maior, causando muito sofrimento para eles. Confira, abaixo, os signos mais cabeças duras que são péssimos em dizer ‘tchau’.

4 signos que nunca sabem a hora de fechar um ciclo e acabam sofrendo:

1. Touro

A pessoa do signo de touro costuma ser bastante fiel. Ela gosta de criar vínculos duradouros e raízes profundas em todas as relações que entra.

O taurino pode receber tranquilamente o título de signo que mais detesta encerrar ciclos. Ele luta com todas as forças até onde consegue para manter uma relação.

O medo de recomeços, de começar do zero com alguém, consome a mente de um taurino, que o faz aceitar migalhas por tempos, até acordar para vida e sair dessa.

Mas atenção: quando um taurino bater a porta, não conte com um retorno. Ele não costuma voltar atrás.

2. Câncer

O canceriano é uma pessoa muito família e muito amorosa. Ele faz questão de criar laços para além da vida.

Por mais que seja desapontado, ele lutará para reverter este cenário e tentará reconquistar a estabilidade que havia anteriormente na relação.

Além do mais, um forte do canceriano é a insistência nos anseios. Dificilmente o nativo será visto desistindo dos objetivos. Mas é claro que isso pode o machucar bastante, por mais que negue.

3. Virgem

Assim como os taurinos, ambos regidos pelo elemento terra, o virginiano é extremamente pé no chão, gosta de raízes e de conforto. Estabilidade é a palavra chave para a felicidade desse signo.

Ele tentará de todas as formas fazer com que a relação se reestruture e se recupere. Adiará o final com todas as forças, até que não seja mais possível.

O virginiano, de fato, detesta despedidas e a parte melodramática de todas as relações. Mas caso seja necessário, ele dará as costas e saíra com a cabeça bem erguida.

4. Escorpião

Por fim, os escorpianos são pessoas que priorizam a todo custo a verdade e a confiança. Gostam de saber onde estão pisando e demoram muito a confiar fielmente em alguém.

Ou seja, recomeçar – para um escorpiano – significa ter de enfrentar todo o processo de desconfiança e adaptação com uma nova pessoa.

Portanto, evitam a todo custo. A única forma de fazer um nativo fechar completamente o ciclo seria traindo drasticamente sua confiança.

