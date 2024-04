6 comportamentos inocentes que fazem as pessoas terem ranço de você

Acompanhe um pequeno manual de convivência e sobrevivência humanitária para não ser considerada uma pessoa tóxica e insuportável

Magno Oliver - 13 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Bia Sousa/Pexels)

Que você se lembre, já teve algum momento na sua vida em que agiu de um jeito que seu comportamento acabou gerando raiva nas pessoas?

Muitas vezes não se percebe, mas existem alguns comportamentos das pessoas que podem gerar desconforto e até mesmo fazer as pessoas tomarem ranço da presença alheia.

Dessa forma, alguns comportamentos e atitudes que temos no cotidiano podem influenciar negativamente as relações, e acabar abrindo espaço para a toxicidade.

6 comportamentos inocentes que fazem as pessoas ter ranço de você

1. Ter zero consideração com os outros ao redor

Essa causa ranço em qualquer um. Tome muito cuidado. Assim, não considerar os sentimentos ou necessidades do próximo podem levar à frustração e raiva, pois as pessoas querem ser respeitadas e ouvidas o tempo todo. Tenha empatia e consideração com o que elas expressam e sentem.

2. Agir com desrespeito diante das situações

Agir de forma desrespeitosa, seja interrompendo, insultando ou menosprezando os outros, pode provocar uma reação negativa de comportamento e sentimento alheio sobre você. Assim, já que respeito é fundamental para relacionamentos saudáveis, busque sempre dar atenção ao que se tem a dizer.

3. Ser uma pessoa que não se comunica abertamente

Já adiantemos, o monossilabismo alheio irrita e incomoda muito. Assim, qualquer tipo de comunicação inadequada, tímida ou não ser claro em suas intenções já pode provocar um desgaste com qualquer um por perto. Isso pode levar a mal-entendidos, conflitos embaraçosos e muita raiva.

4. Agir com muito egoísmo o tempo todo

O egoísmo ele corrói o ser humano e prejudica as relações. Assim, ter esse tipo de comportamento de colocar seus próprios interesses acima dos demais o tempo todo pode causar ressentimento e raiva em seus semelhantes.

5. Ser do time da mentira e da traição

Paciência tem limite e, com esse combo, ela vai ao estopim rapidamente. Assim, ser uma pessoa desonesta ou que trai a confiança das pessoas pode gerar uma forte reação emocional, incluindo ódio, pois a confiança é fundamental para qualquer relação na vida.

6. Agir sempre com falta de responsabilidade

Por fim, gente desorganizada bagunça até os sentimentos, de modo geral. Dessa forma, não assumir responsabilidade por suas ações, culpar os outros ou evitar lidar com as consequências de seus atos pode levar as pessoas a se sentirem injustiçadas e com raiva.

Ter empatia e buscar ser um pouco mais do #team organização é o mais sensato e prudente a se fazer. Busque enxergar e pensar mais no próximo.

E aí, você curtiu esse conteúdo? Então, leia essas outras matérias aqui também e surpreenda-se:

Após 5 anos de tratamentos e comportamentos estranhos, adolescente revela ter sofrido crimes brutais em Rialma

6 comportamentos que uma pessoa que está passando por uma fase difícil demonstra

⁠6 comportamentos que demonstram personalidade forte em alguém

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades!