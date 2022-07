Cenários escolhidos para o novo filme da Barbie divertem internautas goianos nas redes sociais

As gravações do novo filme da Barbie acabaram provocando diversos comentários de internautas goianos e movimentando as redes sociais durante nos últimos dias.

Isso porque a suposta presença da boneca mais famosa do mundo na capital virou motivo de diversão e memes entre os usuários do Twitter.

Tudo começou após a divulgação de algumas imagens dos atores Margot Robbie, que interpreta a Barbie, e Ryan Gosling, como Ken, no set de filmagens.

Logo em seguida, internautas começaram a comparar o cenário escolhido com a região da 44, localizada no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia.

O filme da Barbie sendo gravado na avenida 44 com a feira hippie em Goiânia pic.twitter.com/2JKnYLyTmV — ma (@whosmayk) June 29, 2022

Cenas inéditas do filme da Barbie sendo gravado diretamente na 44 lá em Goiânia 😱😱😱 pic.twitter.com/PbLudnU8xj — Obra Renascentista🏳️‍⚧️ (@aisacart) June 28, 2022

As alegações não passaram despercebidas na web e comentários associando a capital ao ambiente cinematográfico viralizaram nas redes.

Entre as comparações, teve até quem afirmou que os atores estavam, na verdade, a caminho da Pecuária, tradicional festa da capital.

Já outros chegaram a supor que o local se parecia mais com o Camelódromo de Campinas, na Avenida Anhanguera.

Barbie e Ken são vistos a caminho da pecuária de Goiânia https://t.co/Sl3jfH2Soh — Vaciloscopia positiva (@mirimemiri) June 28, 2022

tão correndo ali pelas bandas do camelódromo de campinas — Vaciloscopia positiva (@mirimemiri) June 28, 2022

Apesar das brincadeiras, as gravações do longa estão ocorrendo na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. A previsão é de que o filme seja lançado em julho de 2023.