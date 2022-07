Em Anápolis, sogra arma barraco na porta da casa da nora para matá-la com facão

Uma grande confusão marcou a noite desta segunda-feira (04), no Residencial Santo Expedito, na região Leste de Anápolis, e terminou com a sogra ameaçando matar a nora com um facão.

O Portal 6 apurou que a suspeita se deslocou indignada para a porta da casa da vítima e armou um grande barraco, com ameaças até mesmo à mãe dela.

Em um determinado momento, uma testemunha da confusão conseguiu se aproximar e retirar o facão da mão da sogra, antes que o pior acontecesse.

Antes que os policiais chegassem ao local, a agressora fugiu e ainda não foi encontrada.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e orientou à vítima que fosse até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência.