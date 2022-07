Homem morre em grave acidente envolvendo caminhões na BR-452

Um trágico acidente entre dois caminhões carregados ocorreu na manhã desta quarta-feira (06), na BR-452, próximo ao município de Rio Verde, Sudoeste do estado. Um dos motoristas, que ainda não teve a identidade revelada, morreu no local.

Considerada a região agrícola mais potente do Estado, a batida envolveu dois caminhões carregados – sendo um com pó de brita e o outro com bags de adubo.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos caminhões bateu lateralmente no outro, provocando o tombamento.

Por conta da quantidade de materiais que ficaram depositados na pista, os policiais precisaram interditar o trecho. Sendo assim, os motoristas estão sendo orientados a utilizarem o acostamento.