Sesc tem programação especial em Goiânia e Anápolis nestas férias escolares

O Núcleo Livre de Artes do Serviço Social do Comércio (Sesc) está com inscrições abertas em Goiânia e Anápolis para oficinas artísticas e cursos.

Na capital, o projeto é destinado para crianças e adolescentes, com idade entre 06 e 14 anos e tem como objetivo exercitar a criatividade dos pequenos, por meio de danças, brincadeiras, músicas e aulas.

As atividades acontecerão de segunda a quinta-feira nos períodos matutino e vespertino, entre os dias 04 e 07 de julho e 11 a 14 do mesmo mês.

Os valores para a matrícula são de R$ 42 para trabalhadores do comércio, R$ 60 para conveniados e R$ 72 para o público em geral. Aqueles que desejarem também podem consumir almoço na unidade pelo valor de R$ 16.

Já em Anápolis, as inscrições são para os cursos de Balé Baby e Preparatório I, Jazz infantil e juvenil, Dança do Ventre adulto, Teatro infantil, juvenil e adulto, Musicalização infantil, Técnicas de Canto adulto, Teclado infantil e adulto, Violão infantil, juvenil e adulto.

Para os trabalhadores do comércio, o preço do semestre é de R$ 225. Os conveniados pagam R$ 323 e o público geral, R$ 670. Os valores podem ser parcelados em até 6x no cartão.

Mais informações estão disponíveis pelos telefones (62) 3933-1725, para unidade de Goiânia, e (62) 3902-6914/6915 para Anápolis.