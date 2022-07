Uma nova funcionalidade que está prestes a chegar no WhatsApp pode ser um risco para quem conversa muito na plataforma.

Isso porque o recurso irá aumentar o prazo para deletar as mensagens. Dessa forma, aqueles que gostam de bater um papo devem ficar atentos, pois pessoas má intencionadas podem acabar tirando algumas mensagens de contexto.

Chega nova função no WhatsApp que será um risco para quem conversa muito

Com a nova atualização do WhatsApp, o limite de tempo para excluir mensagens enviadas para alguém poderá ser ampliado.

Conforme detalhado pelo site Wabetainfo, a recente mudança foi detectada em um update para o sistema operacional Android.

Inicialmente, a plataforma tinha planejado usar a opção como um limite diferente do que já existia na função “excluir para todos”.

A ideia foi aperfeiçoada e permitiu que conteúdos enviados depois de dois dias e 12 horas, possam ser deletados em conversas no WhatsApp.

Portanto, a nova alteração pode representar um risco para quem conversa muito na plataforma, uma vez que as mensagens enviadas podem ser tiradas de contextos e interpretadas da forma como o outro desejar.

O novo limite de tempo foi lançado nesta semana pelo Whatsapp para que alguns usuários beta possam testar a opção.

Antes do recurso, a plataforma permitia apenas que mensagens enviadas em até uma hora, oito minutos e 16 segundos fossem excluídas.

Além da alteração, outras novidades também estão prestes a chegar na plataforma e podem trazer melhorias para todos os usuários.

No intuito de aperfeiçoar a experiência e a qualidade do aplicativo, um outro aprimoramento no recurso de exclusão para todos está sendo trabalhado pelo WhatsApp.

Por meio dele, as pessoas serão capazes de excluir qualquer mensagem enviada em grupos em que o usuário esteja como administrador.

Outra alteração será o tempo. A partir de agora, o aplicativo habilitará esse recurso em uma data posterior para aqueles que utilizam a plataforma.

De acordo com algumas informações, o novo limite está sendo lançado gradualmente para alguns usuários e, em breve, mais atualizações também serão aplicadas em breve.

