Uma nova funcionalidade está chegando ao WhatsApp e pode se tornar uma arma para quem recebeu mensagem e não gostou.

Isso porque o aplicativo ganhará a possibilidade de reagir às mensagens recebidas. Dessa forma, os usuários poderão utilizar a ferramenta para demonstrar o que estão sentindo a respeito do que viram.

Chega nova função no WhatsApp que servirá como arma para quem recebeu mensagem e não gostou

Conforme detalhado pelo site especializado Wabetainfo, alguns utilizadores da versão Beta do WhatsApp foram selecionados para uma fase de testes da nova função.

Assim, foram disponibilizados os emojis “Curtir”, “Amar”, “Rir”, “Surpreso”, “Triste” e “Obrigado” para que eles pudessem dar a primeira visão a respeito da ferramenta.

No entanto, os usuários teriam ficado insatisfeitos com a pouca variedade de opções e pediram para os programadores adicionarem mais alternativas de reações.

Sendo assim, o site apontou que está nos planos dos programadores do WhatsApp a adição de um novo botão na barra de reação em uma atualização futura.

Dessa forma, o usuário poderá reagir à mensagem escolhendo um emoji diferente. Porém, ainda não existe nenhuma evidência no aplicativo que nos permita entender qual novo conjunto de emojis será adicionado.

Contudo, como apontado pela Wabetainfo, se utilizarmos o Facebook Messenger e Instagram, é possível escolher qualquer emoji.

Como o WhatsApp também faz parte do conglomerado de aplicativos da empresa Meta, provavelmente a mesma coisa acontecerá para o app de comunicação instantânea.

Assim, será possível escolher qualquer emoji catalogado para reagir às mensagens, inclusive aqueles que apontam raiva, descontentamento ou simplesmente que você não gostou daquilo que recebeu.

Sobre o WhatsApp Beta

Essa modalidade serve para que os usuários do aplicativo possam testar em primeira mão as funções que estão em desenvolvimento para entrar no aplicativo.

Caso você queira ser um testador na versão Android, basta fazer a busca pelo aplicativo no Google Play com o termo “WhatsApp Beta” ao lado.

Já no iOS, tem que ter baixado primeiro o aplicativo Test Flight instalado. No entanto, nem sempre as novas funções acabam implementadas de imediato e podem ser canceladas sem aviso prévio.

Por fim, o WhatsApp lembra que a versão de testes do aplicativo pode apresentar instabilidades que a versão final não apresenta.

