De Anápolis, Provedor Radar Internet é o 5º mais rápido do Brasil

No Brasil existem 5.568 municípios e um Provedor de Jaraguá (Radar Internet) foi classificado em na 5° colocação no Ranking dos provedores com a Internet mais rápida do Brasil.

Provedores Regionais (PRs) têm sido o motor do aumento da penetração de internet no Brasil. Empresas do setor surfam no crescimento exponencial da demanda por conectividade gerada pelo contexto de pandemia e o número crescente de aplicações como: vídeo sob demanda, mobilidade, internet das coisas e outros.

Além disso, aproveitam o “vácuo de mercado” deixado pelas grandes operadoras, que negligenciam as oportunidades em cidades menores, em função das dimensões continentais do Brasil e das suas próprias restrições de caixa.

Esse contexto tem permitido aos PRs atingirem elevadas taxas de crescimento e geração de caixa nos últimos anos.

A Radar Internet é um Provedor Regional de internet de grande relevância em Goiás onde já atua a 15 anos no mercado e em mais de 40 municípios, com mais de 80 mil usuários.

O momento favorável de crescimento do mercado, a evolução do modelo de negócios e o rápido ritmo de aquisição de clientes possibilitou a empresa atingir indicadores destacáveis de performance.