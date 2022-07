Jovens de Goiás podem se inscrever em cursos do Instituto Coca-Cola e tentar vaga de emprego depois

O Instituto Coca-Cola está com vagas de cursos, no programa de capacitação Coletivo Online, para jovens de Goiás com idade entre 16 e 25 anos que querem se profissionalizar e entrar no mercado de trabalho.

A capacitação vai ser realizada de forma totalmente online e será oferecida para o público com renda familiar de até 02 salários mínimos.

Os conteúdos são divididos em 11 videoaulas, onde o aluno vai aprender sobre elaboração de plano de vida, como se preparar para uma entrevista, como montar um currículo profissional, entre outros assuntos.

As aulas serão ministradas através do WhatsApp e os participantes terão até 04 semanas para assistir e cumprir os exercícios práticos. O formato, permite que o jovem estude de qualquer lugar, usando apenas o celular.

O curso oferece ao final, uma certificação que permite que o participante se candidate, através do programa, em diversas vagas de empregos.

As inscrições serão feitas de forma online, através do site da instituição. Os interessados devem se apressar, pois as vagas são limitadas.