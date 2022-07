“O inteligente consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia”

Espero que o assunto de mudança partidária, sirva para edificar as pessoas que lerem na íntegra esse artigo.

Imagine você nunca mais tomar uma decisão errada ou precipitada. Imagina você saber escolher quem anda o seu lado. Imagina você ter mais de uma opção de escolha, e escolher a certa. Não tem preço você saber que não está errando em uma escolha. Isso é poder. E você só alcança, quando tem sabedoria.

Demorei 40 anos da minha vida para aprender com sabedoria resolver problemas, sem criar outros. Não me considero sábio, mas é o que peço a Deus e procuro desenvolver dia-a-dia. Essa sabedoria não vem com um estalar de dedos. E também não aprendemos na escola ou a medida que envelhecemos. Quantos adultos infantis? Mas então como vem essa sabedoria?

Vou citar duas fontes: nossas experiências e a presença de mentores/conselheiros.

Experiências como viagens, a cura de uma doença, uma desilusão da pessoa amada que se foi são processos que sabendo usar, nos deixam mais sábios. A presença de mentores e conselheiros também é fundamental. Ouvir pessoas que já vivenciaram problemas, encurtam nossos processos até a sabedoria.

Quem tem sabedoria não resolve problemas. Simplesmente os evitam. Mede as palavras que fala, o que compra, com quem convive. Mede o que posta na internet e pondera o momento de uma escolha político-partidária.

A escolha de um partido político também exige sabedoria. Estou no partido MDB. É o melhor partido que existe? Claro que não! Mas tenho certeza de que é o local com quem vou andar com pessoas sérias, que falam e planejam políticas públicas visando o bem coletivo e o melhor para nossa cidade.

Capitaneado em Anápolis pelo líder e pré-candidato a deputado federal Márcio Corrêa, que tem motivações e valores de vida semelhantes ao meu. Somos amigos desde a infância, e é a pessoa com quem aprendi que uma das maiores armas que aprendemos sendo sábios, é o silêncio. Evitamos muitos problemas, quando ficamos calados.

Insisto, Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.