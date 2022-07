Pirenópolis ganha festival que vai animar a cidade turística durante todo este mês de julho

Começa a partir desta sexta-feira (08), a primeira edição do Festival de Inverno de Pirenópolis – Canto, Poesia e Samba.

O evento acontecerá de forma gratuita durante todos os sábados de julho, em diferentes praças da cidade. Nesta sexta, a festividade será na Prainha Beira Rio às 19h.

Entre as atrações previstas, estão: show dos grupos Choro na Calçada, Fé Menina, Cartola do Muçum, Quintal do Jorjão e dos cantores Danilo Carvalho, Débora de Sá e Jorge Leite .

Durante o festival, pequenos ‘esquentas’ também estão marcados para acontecer com as apresentações artísticas de Juliana Bernardes, do bloco feminino de maracatu Zabumba de Chita, da dançarina Gilmara Tobias, intérprete de danças afro-brasileiras, e da escritora Marieta de Souza.

A festividade tem como objetivo estimular a criação de um novo formato de show musical coletivo por meio das rodas de samba.

Programação

Dia 08 de julho

A partir das 17h30 – Encontro na praça para concentração (esquentar os tambores) e apresentação dos artistas do bloco de maracatu, dança e poesia.

Local: Praça do Bonfim

A partir das 19 horas – Show – Choro na Calçada

Local: Prainha Beira Rio

Dia 09 de julho

A partir das 17h30 – Encontro na praça para concentração (esquentar os tambores) e apresentação dos artistas do bloco de maracatu e dança

Local: Praça do Coreto

A partir das 19 horas – Show – Grupo Fé Menina

Local: Prainha Beira Rio

Dia 16 de julho

A partir das 17h30 – Encontro na praça para concentração (esquentar os tambores) e apresentação dos artistas do bloco de maracatu e dança

Local: Praça do Carmo

A partir das 19 horas – Show – Show Cartola do Muçum

Local: Prainha Beira Rio

Dia 23 de julho

A partir das 17h30 – Encontro na praça para concentração (esquentar os tambores) e apresentação dos artistas do bloco de maracatu e dança.

Local: Praça do Bonfim

A partir das 19 horas – Show – Danilo Carvalho e banda

Local: Prainha Beira Rio

Dia 30 de julho

A partir das 17h30 – Encontro na praça para concentração (esquentar os tambores) e apresentação dos artistas do bloco de maracatu e dança.

Local: Praça Central

A partir das 19 horas – Show – Quintal do Jorjão

Local: Prainha Beira Rio