Vila sofre gol no fim e só empata com o Bahia jogando em casa

Jogando em casa, no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova empatou com o Bahia pelo placar de 1×1. Os gols da partida foram marcados por Pablo Dyego, para o Tigre e Gregory, para o Esquadrão de Aço.

A partida marcou a estreia do treinador Allan Aal no comando do colorado. Ele assumiu o cargo após a demissão de Dado Cavalcante.

Com o empate, o Vila segue na lanterna da competição, com 13 pontos conquistados. Enquanto o Bahia está na terceira colocação, com 30 tentos.

O Tigre volta a campo na próxima sexta-feira (15). Novamente no Onésio Brasileiro Alvarenga, a equipe recebe o CSA, de Alagoas, às 21h30.

Fora de casa, o Bahia vai até a cidade de Campinas (SP), no sábado (16), para enfrentar o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, às 18h30.

Ficha Técnica – Vila Nova 1×1 Bahia

Vila Nova: Tony; Moacir (Pedro Bambu), Renato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Rafinha, Arthur Rezende (Ralf) e Pablo (Marlone); Matheuzinho (Jefferson), Pablo Dyego e Daniel Amorim (Diego Tavares)

Téc: Allan Aal

Bahia: Danilo Fernandes; André (Douglas Borel), Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Miqueias (Gregory), Lucas Mugni e Daniel (Marcelo Ryan); Rildo (Vitor Jacaré) e Rodallega (Matheus Davó)

Téc: Enderson Moreira

Gols: Pablo Dyego, aos 18′ do 2ºT (VNO); Gregory, aos 42′ do 2º T (BAH)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Rener Santos de Carvalho (AC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Daniel Amorim (VNO); Rildo, Matheus Bahia e André (BAH)