Que o abacate é uma delícia todo mundo já sabe. Mas, o que a maioria das pessoas não fazem ideia, é que a fruta possui tantos benefícios para a saúde que é considerado um superalimento.

Mas afinal, o que é um superalimento? Bem, mesmo não tendo um reconhecimento oficial da ciência, os alimentos que recebem este nome são apenas os que contam com riqueza de compostos bioativos e ainda auxiliam na prevenção e no tratamento de algumas doenças.

Além dos mais variados benefícios, o abacate ainda é super versátil e saboroso, sendo possível preparar por exemplo, uma deliciosa vitamina, guacamole, ou até mesmo comer com açúcar.

6 benefícios do abacate, que é um superalimento e as pessoas não sabem

1. Reduz a hipertensão

Por ser uma fruta rica em potássio, o abacate auxilia na redução da pressão arterial sistólica e da diastólica, ajudando no controle da hipertensão.

Para se ter uma ideia da alta quantidade de potássio presente no alimento, 100 gramas conta com 14% da dose recomendada para ser ingerida por dia.

2. Diminui os riscos de doenças cardíacas

O abacate é uma fruta rica em gordura monoinsaturada e justamente essa característica é o que o torna uma excelente opção para diminuir os riscos de doenças cardíacas.

3. Previne e auxilia no tratamento do câncer

Uma pesquisa publicada pelo Journal of Agricultural and Food Chemistry, em 2015, apontou que os fitoquímicos encontrados no abacate contribui para que ele seja potencialmente benéfico para prevenir o câncer.

Além disso, outro estudo publicado no mesmo ano pelo Cancer Research identificou que um composto derivado da fruta auxilia na morte das células da leucemia.

4. Controla o colesterol

Mesmo sendo um alimento rico em gordura, ela é positiva e auxilia no combate do colesterol ruim presente no organismo e aumenta o bom.

O abacate ainda ajuda a diminuir os níveis de triglicerídeos que podem ser prejudiciais para a saúde.

5. Reduz o estresse

Não sabe mais como manter o estresse controlado? Pois saiba que o abacate pode te ajudar com isso!

Isso porque o alimento possui uma composição oxidante que diminui o cortisol, considerado como o “hormônio do estresse”.

Além disso, a Vitamina B 13 presente nele ajuda com a produção de hormônios importantes que garantem uma sensação maior de relaxamento.

6. Alivia a ansiedade

Pessoas que sofrem com a ansiedade sabem bem como é complicado manter o controle e mais ainda, dormir com calma e sem milhões de coisas na cabeça.

Mas, a fruta pode trazer benefícios por contar com potássio e lítio que contribuem para uma noite tranquila.

Aviso. Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

