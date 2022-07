Uma coisa é fato, a Air Fryer chegou para se tornar o eletrodoméstico preferido dos brasileiros por toda a praticidade que oferece no preparo dos mais diversos alimentos.

De forma rápida e prática, a fritadeira elétrica salva a vida de muitos na cozinha e ainda permite o preparo mais saudável da comida, por não exigir óleo durante as frituras.

O utensílio doméstico é tão útil no dia a dia, que até mesmo cozinheiros sem nenhuma experiência podem se tornar o grande “chef da casa”.

Pensando em toda essa praticidade, separamos uma lista com alguns alimentos que ficam ainda mais saborosos quando preparados na Air Fryer.

6 alimentos que ficam perfeitos na Air Fryer e nem todo mundo sabe:

1. Pastel

Sim, acredite! Aquele delicioso pastelzinho tão amado pelos brasileiros fica ainda mais cheio de sabor e crocância quando preparado na panela elétrica.

Com um preparo muito mais saudável, o alimento fica pronto em poucos minutos e pode ser feito com os mais diferentes ingredientes.

Agora que já sabe, que tal comprar uma massa de pastel e fazer com os seus sabores preferidos?

2. Petisco de sobrecoxa e bacon

Sabe aquele delicioso medalhão de churrasco? Então, confira como você pode preparar a sua própria receita na Air Fryer.

Para isso você vai precisar de quatro sobrecoxas desossadas, uma colher de chá de ervas finas, sal e pimenta a gosto, uma colher de chá de páprica defumada, azeite a gosto e 16 fatias de bacon.

Ingredientes em mãos, pique o frango em cubinhos, tempere com os demais itens, misture bem e deixe marinar por cerca de duas horas.

Depois disso, basta enrolar os cubinhos no bacon e colocar na fritadeira elétrica por cerca de 15 minutos, ou até que o bacon fique douradinho.

3. Chips de batata doce

Uma receitinha especial principalmente para quem estiver fazendo dieta é o chips de batata doce feito na panela elétrica.

Sequinho e saboroso, o alimento é prático e super rápido de preparar. Quer ver como é simples?

Basta cortar a batata doce em fatias finas, temperar com azeite e sal e depois é só colocar na Air Fryer e aguardar cerca de cinco minutos.

4. Pipoca

A maioria das pessoas não sabem, mas é possível fazer uma pipoca perfeita e muito mais saudável na fritadeira elétrica.

Para isso é necessário pré-aquecer a Air Fryer por cerca de cinco minutos e separar meia xícara de grãos de milho.

Aqueceu? Agora é só colocar o milho no interior da panela e em cinco minutos todos os grãos já vão ter estourado e você terá uma pipoca maravilhosa.

5. Pão Francês adormecido

Sempre acaba jogando fora o pão francês do dia anterior que sobrou? Pois, agora você vai descobrir como tornar ele novinho de novo.

Pode até parecer impossível, mas com uma simples pincelada de água na casca do pão e, de dois a três minutinhos na Air Fryer, ele ficará fresquinho novamente, como se tivesse acabado de sair da padaria.

6. Churrasco

Todo brasileiro ama um delicioso churrasco. Porém, as vezes bate aquele desespero só de pensar em toda a fumaça que a churrasqueira faz. Mas, esse problema acabou!

Tempere as carnes com os seus ingredientes preferidos e as coloque para assar na Air Fryer. De forma mais prática e sem bagunça, o churrasco de domingo vai estar garantido e ainda mais gostoso!

