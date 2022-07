Antes de assumir um relacionamento é muito comum os homens e as mulheres deixarem algumas coisinhas escondidas do parceiro (a).

Bom, e se tratando deles, essas “coisinhas”, em alguns casos, são direcionadas a um passado que é um pouco vergonhoso para eles.

Por isso, eles só colocam as cartas na mesa depois de uma certa confiança e mais intimidade. Veja!

6 segredos que os homens nunca podem revelar antes de assumir um relacionamento sério:

1. Outras mulheres que ele já ficou

Começando nossa lista, obviamente, antes de começar um namoro, os homens não vão assumir de cara a lista de meninas que ele já teve contato.

Assim, quando iniciado o relacionamento e a intimidade estiver maior, talvez convém para eles contar.

2. Coisas que ele já fez na balada

Enquanto solteiros, tanto os homens, quanto as mulheres, vivem coisas intensas nessas noitadas, muitas vezes, regadas a álcool.

Por isso, como nesses eventos, eles agem por emoção, ficam com outras e até mesmo com mais de uma mulher, eles preferem deixar isso em off para não comprometer o futuro da relação.

3. Conta bancária

A conta bancária é algo que eles também preferem deixar por debaixo dos panos até que se crie uma intimidade maior.

Isso porque, o extrato bancário é algo que muito se fala entre os homens e acaba sendo um sinônimo de sucesso na carreira.

4. Passado comprometedor

É muito comum os homens também deixar o passado comprometedor mais em segredo para não colocar tudo a perder com a amada.

No geral, esse tal passado envolve conflitos, crises e outros envolvimentos amorosos.

5. Decepções amorosas

Mais uma coisa que eles deixam guardado a sete chaves antes de aumentar a intimidade são as outras decepções amorosas já vividas.

Aí nesse caso, assim como as outras experiências com mulheres, os homens só comentam isso quando convém ou é perguntado.

6. Acesso às redes sociais

Por último, certamente depois de firmado o relacionamento, os homens vão permitir às mulheres um acesso maior nas redes sociais.

Isso porque, nesse momento, a confiança já está maior e o que tinha para esconder ficou no passado de solteiro.

