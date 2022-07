Atriz goiana ganha espaço em novela da Globo e fará estreia nos streamings

Sucesso nas telinhas, a goiana Ana Isabela Godinho, de 28 anos, natural de Pirenópolis, está mostrando todo o talento interpretando “Neide”, na reta final da novela das 18h da Rede Globo, “Além da Ilusão”.

Rumo à uma carreira Global consolidada, os projetos da jovem com a emissora não param por aí. Isso porque ela viverá “Valéria” na série “O Jogo que Mudou a História”, e dará vida à “Andreia” na série “Musa Música”, todas do Globoplay.

Para este ano, a atriz ainda vai estrear em outro grande serviço de streaming, o Star +. Nele, ela faz parte do elenco da série “How To Be a Carioca”, ambientada no Rio de Janeiro.

Em conversa com o Portal 6 Ana Isabela contou que começou no mundo artístico com apenas 12 anos, quando se tornou modelo aqui mesmo em Goiás.

A atuação estava longe de ser um sonho para a jovem, até que em 2012 teve a oportunidade de fazer um workshop com o diretor de oficinas Léo Niklevis e no pacote estava incluso uma visita ao Projac, estúdio da Globo no Rio de Janeiro.

“Até então, nunca havia passado pela minha cabeça fazer curso de teatro. Sempre gostei de teatro, novelas e filmes, mas nunca havia pensando na possibilidade de ser atriz. Não era um sonho”, contou.

O que ela não poderia imaginar, é que um simples passeio nos estúdios iria mudar o rumo da vida dela para sempre e lhe abrir novas portas que antes eram inimagináveis.

“Quando chegamos no Projac, me encantei com aquele universo. Estava tão distante da minha realidade. Entrar ali, foi um mix de sentimentos. Comecei a prestar atenção em cada detalhe. Fiquei completamente apaixonada por aquele universo”, relatou.

“O Léo Niklevis nos levou para fazer figuração. Foi incrível. Nunca vou me esquecer. Foi aí, que descobri que era aquilo que eu queria. Eu me via lá”, completou.

Durante a viagem, conheceu o ator e também goiano, Douglas Rodrigues, e juntos, decidiram se mudar para o Rio de Janeiro e lutar pela carreira na área da atuação. “Dois goianos em busca de uma chance que poderia mudar nossa história”, disse.

Já morando na Cidade Maravilhosa, a dupla de amigos começou a fazer diversos papéis como figurantes e se especializaram na arte com diversos cursos, workshops e oficinas.

Em 2017, Ana Isabela alcançou a primeira grande oportunidade na carreira de atriz ao ser contratada pela Rede Globo para atuar na novela das 19h, “Pega Pega”.

“Fiquei quatro anos tentando uma chance. Quando chegou, meu coração explodiu de tamanha a felicidade. Fiquei muito feliz! E a partir daí, as portas foram se abrindo. Fiz bastante amizade. Aproveitei o momento com bastante sabedoria. Aprendi muito com os meus colegas de trabalho”, relembrou.

Desde então, o sonho que surgiu de repente para a goiana vem se tornando cada dia mais real e lhe garante muita felicidade e um grande sentimento de realização.

“Me sinto muito feliz e realizada. Sempre penso na minha trajetória e história de vida. Sou do interior de Goiás. Tudo o que aconteceu, estava muito distante da minha realidade. Eu sabia que eu era capaz, mas eu precisava de oportunidades e alguém que acreditasse em mim. Eu me esforcei e me dediquei bastante”, compartilhou.

Com a pandemia, a atriz decidiu voltar por um tempo para Goiás e não ficou parada. Em terras goianas, atuou no longa independente “Eu Trouxe Flores”, gravado em Anápolis e Pirenópolis, fez campanhas publicitárias em Goiânia e ainda desenvolveu um projeto com o Secretário de Cultura Ronaldo Félix em Pirenópolis.

“No final do ano passado, criamos um grupo teatral. Fui convidada pelo Secretário de Cultura, Ronaldo Felix. O intuito era criarmos para apresentações de Natal. Fizemos e foi incrível. Gostaria que o grupo desse continuidade”, conta.

Apaixonada pela região, Ana Isabela ainda possui grandes planos para serem realizados no Estado. “Sou apaixonada por Goiás. Amo minha cidade, Pirenópolis. Tenho muita vontade de desenvolver algum projeto cultural, voltado para jovens, em Pirenópolis”, destacou.